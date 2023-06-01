Новости из США дали толчок нефтяному рынку

Цены на нефть в мировых рынках в четверг утром продемонстрировали рост. Этот положительный тренд связан с несколькими факторами, включая обнадеживающую промышленную статистику из Китая и прогресс в решении проблемы государственного долга США, сообщает Day.Az.

Цена на августовские фьючерсы на нефть марки Brent увеличилась на 0,54%, достигнув отметки в 72,99 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,48%, достигнув уровня в 68,42 доллара.

Согласно индексу деловой активности PMI в производственном секторе Китая, представленному компанией Caixin, в мае месяце данный показатель вырос до 50,9 пункта по сравнению с предыдущим месяцем, где он составлял 49,5 пункта. Прогнозы указывали на уровень в 50,3 пункта. Учитывая, что значение выше отметки в 50 пунктов, это свидетельствует о росте экономической активности. Китай является одним из крупнейших потребителей и импортеров нефти в мире, и поэтому положительные данные о его промышленной активности оказывают положительное влияние на мировые рынки нефти.

Оптимизм на рынках получил поддержку благодаря прогрессу в решении проблемы с лимитом государственного долга США. В Палате представителей Конгресса США законопроект о повышении потолка государственного долга был принят большинством голосов. После этого проект должен пройти рассмотрение в Сенате и, в случае утверждения, быть подписан президентом.

Риски дефолта США имеют глобальное значение для экономических ожиданий и также влияют на перспективы нефтяного спроса. Снижение опасений по поводу дефолта способствует укреплению цен на нефть.

"Более общие макроэкономические условия действительно определяют настроения. Любой фактор, который дает надежду на то, что спрос на нефть будет более сильным, чем ожидалось, будет рассматриваться как положительный", - приводит агентство Bloomberg слова Дэниела Хайнза (Daniel Hynes), старшего сырьевого стратега ANZ Group Holdings Ltd.