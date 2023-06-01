Молдова призывает диверсифицировать поставки энергоресурсов в Европу

Президент Молдавии Майя Санду призвала участников саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) совместно решить вопрос энергетической безопасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом она заявила в четверг, открывая пленарное заседание саммита в столице Молдова.

"Нам всем необходимо ускорить переход на возобновляемые источники энергии, диверсифицировать наши поставки [источников] энергии и лучше защитить нашу критически важную инфраструктуру и электрические сети. Мы все крайне заинтересованы в укреплении связей между нашими странами", - сказала президент.

Ранее мы писали о позиции президента Молдовы по вопросу объединения с Румынией.