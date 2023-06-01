Принц Иордании Хусейн женился на архитекторе из Саудовской Аравии

Во дворце Захран в Аммане состоялась церемония бракосочетания принца Иордании Хусейна и его невесты, архитектора из Саудовской Аравии Раджвы Аль Саиф. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Свадебным нарядом невесты стало белое платье с длинным шлейфом, украшенным цветочной вышивкой. Голову ее украшала бриллиантовая тиара с фатой. Жених появился на церемонии в военном мундире.

К павильону, где молодые люди дали друг другу согласие стать мужем и женой по мусульманской традиции, Раджву Аль-Саиф подвел младший брат жениха, принц Иордании Хашем.

После церемонии новобрачные отправились на свадебные торжества на винтажном автомобиле Range Rover, который был оборудован под потребности королевы Елизаветы II к ее визиту в 1984 году. К свадьбе принца Хусейна и Раджвы Аль Саиф машина была отремонтирована и обновлена.

Торжественное мероприятие по случаю бракосочетания состоялось во дворце Аль-Хусейния. На прием приглашены 1700 гостей - в том числе, принц и принцесса Уэльские Уильям и Кэтрин, принцесса Йоркская Беатрис с мужем Эдоардо Мапелли Моцци, первая леди США Джилл Байден.