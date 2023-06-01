https://news.day.az/world/1569783.html Израиль сделает все, чтобы Иран не получил ядерное оружие - Нетаньяху
Израиль сделает все, чтобы Иран не получил ядерное оружие - Нетаньяху
Израиль сделает все необходимое, чтобы Иран не получил ядерное оружие.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении.
"Я слежу за всеми новостями об Иране. Поэтому у меня есть четкое послание как Ирану, так и международному сообществу: Израиль сделает все возможное, чтобы помешать Ирану владеть ядерным оружием", - подчеркнул премьер-министр.
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