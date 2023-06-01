Израиль сделает все, чтобы Иран не получил ядерное оружие

Израиль сделает все необходимое, чтобы Иран не получил ядерное оружие.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении.

"Я слежу за всеми новостями об Иране. Поэтому у меня есть четкое послание как Ирану, так и международному сообществу: Израиль сделает все возможное, чтобы помешать Ирану владеть ядерным оружием", - подчеркнул премьер-министр.