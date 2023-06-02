Генсек ОПЕК выступил за увеличение мощностей по переработке нефти в мире

Генеральный секретарь Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) Хайсам аль-Гайс обратил внимание на важность увеличения нефтеперерабатывающих мощностей в мире для удовлетворения растущего спроса на нефтепродукты.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте организации.

Отмечается, что генсек ОПЕК выступил с этим заявлением на 13-й технической встрече участников хартии сотрудничества стран - производителей нефти ОПЕК и "не ОПЕК". "Аль-Гайс похвалил страны - участницы ОПЕК за их исключительные усилия по расширению нефтеперерабатывающих мощностей посредством строительства таких заводов, как Al Zour в Кувейте, Dangote в Нигерии и Jazan в Саудовской Аравии", - отмечается в сообщении.

Технические встречи участников хартии сотрудничества стран - производителей нефти ОПЕК и "не ОПЕК" проводятся дважды в год для обмена мнениями по ситуации на нефтяном рынке и другим темам, связанным с энергетической отраслью.