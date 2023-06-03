Камера сняла, как эвакуатор влетел в грузовик на МКАД

На 95-м километре МКАД произошла авария с участием эвакуатора и кузовом фуры. Об этом сообщает столичный дептранс.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, судя по опубликованной записи с камер видео наблюдения, эвакуатор, перевозивший легковушку, буквально влетел в стоящий на дороге кузов "со спины". При ударе разворотило переднюю часть виновника ДТП.

Причины столкновения пока не известны. Сведений о погибших и пострадавших еще не поступало.

В дептрансе уточнили, что движение автомобилей на аварийном участке осуществляется только по одной полосе. В связи с этим водителей призывают выбирать альтернативные маршруты.