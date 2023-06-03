ЕС хочет вести диалог с Центральной Азией по соблюдению санкций против РФ

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС хочет вести диалог с Центральной Азией по соблюдению санкций против России. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Киргизии, передает Day.Az со ссылкой на Reuters.

По его словам, ЕС обсуждает 11-й пакет санкций, который направлен на сокращение рисков обхода ограничительных мер. Санкции будут направлены против тех, кто оказывает России поддержку.

Мишель подчеркнул, что Евросовет готов вести диалог по этой теме со всеми партнерами.

"Мы, с одной стороны, убеждаем наших партнеров не помогать России обходить санкции, с другой - готовы к вопросам, будем выяснять конкретные темы, связанные с влиянием наших санкций", - сказал он.