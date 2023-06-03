Иранский инженер рассказал о сделке с Китаем

Видимо новость дня. На этом видео инженер КСИР по беспилотной авиации заявляет, что Китай заказал у Ирана 15000 (!) барражирующих боеприпасов Shahed 136.

Об их истинном предназначении остается только догадываться.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.