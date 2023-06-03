https://news.day.az/world/1570179.html Иранский инженер рассказал о сделке с Китаем - ВИДЕО
Иранский инженер рассказал о сделке с Китаем - ВИДЕО
Видимо новость дня. На этом видео инженер КСИР по беспилотной авиации заявляет, что Китай заказал у Ирана 15000 (!) барражирующих боеприпасов Shahed 136.
Об их истинном предназначении остается только догадываться.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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