Иранцы продолжают протесты против репрессивного режима

Cотни жителей Захедана вышли на улицы, чтобы провести 35-ю по счету еженедельную демонстрацию против шиитских клерикальных правителей страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, протестующие собрались вокруг Большой мечети Макки после пятничной молитвы, скандируя такие лозунги, как "Мы отвергаем Исламскую Республику" и "Долой репрессивное правительство, убивающее невинных детей".

Кричалки "Клянусь кровью наших товарищей, мы будем стоять до конца" и "Я убью того, кто убил моего брата" эхом разносились по улицам беспокойного юго-восточного города.

Протестующие также призвали к "свободе и равенству для курдов, белуджей и азербайджанцев".

В преддверии еженедельных демонстраций лидер суннитской пятничной молитвы Захедан яростно осудил финансовую зависимость религиозных семинарий и священнослужителей от правительства, заявив, что такая зависимость подавляет способность ученых решать важные социальные проблемы.

Молави Абдулхамид использовал свою проповедь, чтобы призвать ученых встать и высказаться против проблем, с которыми сталкивается народ.

76-летний священнослужитель выразил обеспокоенность тем, что большинство населения страдает от бедности и лишений, в то время как немногие избранные, в том числе некоторые ученые, накапливают огромные богатства.

Ранее мы писали о том, что правозащитники серьезно озабочены ситуацией с соблюдением прав человека в Иране.