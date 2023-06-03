Правозащитники бют тревогу

По крайней мере 173 человека, осужденных за преступления, связанные с наркотиками, были казнены в Иране в этом году "после систематически несправедливых судебных процессов", добавив, что эта цифра почти в три раза выше, чем в это же время в прошлом году.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, такую оценку дают правозащитные организации.

Такие казни составили две трети всех казней в стране, в основном затрагивая "людей из маргинализированных и экономически неблагополучных слоев населения", говорится в заявлении лондонской правозащитной группы от 2 июня.

В нем говорится, что на представителей иранского белуджского меньшинства приходится около 20 процентов казней, "несмотря на то, что они составляют лишь пять процентов населения Ирана".

"Бесстыдная скорость, с которой власти проводят казни за наркотики в нарушение международного права, свидетельствует об их бесчеловечности и вопиющем пренебрежении правом на жизнь", - отмечают правозащитники.

В последние годы количество казней в Иране сократилось после того, как в 2017 году в законы страны о борьбе с наркотиками была внесена поправка, направленная на ограничение применения смертной казни за преступления, связанные с наркотиками.

Ранее мы писали о том, что власти Ирана не видят проблемы в высшей мере наказания.