Иран не видит проблемы в исполнении казней

Глава судебной системы Ирана заявил, что приговоры осужденных, приговоренных к смертной казни в связи с антиправительственными протестами, будут приведены в исполнение "без каких-либо задержек" на фоне международного возмущения ростом числа казней.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, в своем выступлении в Тегеране Голамхоссейн Мохсени Эджеи также призвал органы безопасности и спецслужбы арестовывать женщин, нарушающих правила обязательного ношения хиджаба, и передавать их судебным властям для "сурового наказания".

Иранские власти жестко подавили многомесячные общенациональные протесты, вызванные сентябрьской смертью Махсы Амини во время содержания под стражей в полиции. Амини была арестована в Тегеране якобы за неправильное ношение хиджаба.

По словам активистов, силы безопасности убили более 520 человек во время демонстраций и незаконно задержали более 20 000 человек. После предвзятых судебных процессов судебные органы вынесли суровые приговоры протестующим.

Исламская Республика уже казнила семь человек в связи с протестами. Казнь троих мужчин 19 мая вызвала широкое возмущение в Иране и за его пределами, когда правозащитные группы и несколько правительств критиковали власти за проведение поспешных судебных процессов, принуждение "признаний" и отказ обвиняемым в надлежащей правовой процедуре.

Ранее мы писали о том, что Иран ужесточает карательные меры против женщин.