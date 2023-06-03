Эскалация между Израилем и Египтом

Пресс-служба израильской армии сообщила в субботу, что в районе границы с Египтом происходит перестрелка, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Происходит перестрелка рядом с границей с Египтом", - указали военные, не приводя других подробностей.

Ранее в субботу израильское радио Kan сообщило, что в результате инцидента в области безопасности в районе населенного пункта Ницана близ границы с Египтом ранения получили два человека.

На израильско-египетской границе нередко пресекаются попытки контрабанды наркотиков, отмечает газета The Times of Israel. В последние годы в этом районе произошло несколько перестрелок между контрабандистами и израильскими солдатами, указывает издание.

Ранее мы писали о том, что Израиль сделает все, чтобы Иран не получил ядерное оружие.