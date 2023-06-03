Власти Пакистана пошли навстречу Индии
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Пакистан освободил 198 индийских рыбаков, задержанных в его территориальных водах.

Как сообщает Day.Az, согласно новостям издания The News, власти Пакистана в контрольном пропускном пункте Вагах передали индийской стороне 198 рыбаков.

В сообщении говорится, что администрация Исламабада в знак доброй воли приняла решение освободить задержанных индийских рыбаков, задержанных в его территориальные водах.

В Пакистане заявили, что процесс передачи продолжится в июне и июле.