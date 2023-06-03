https://news.day.az/world/1570354.html Власти Пакистана пошли навстречу Индии
Власти Пакистана пошли навстречу Индии
Пакистан освободил 198 индийских рыбаков, задержанных в его территориальных водах.
Как сообщает Day.Az, согласно новостям издания The News, власти Пакистана в контрольном пропускном пункте Вагах передали индийской стороне 198 рыбаков.
В сообщении говорится, что администрация Исламабада в знак доброй воли приняла решение освободить задержанных индийских рыбаков, задержанных в его территориальные водах.
В Пакистане заявили, что процесс передачи продолжится в июне и июле.
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