Байден подписал закон о повышении потолка госдолга США

Президент США Джо Байден подписал закон о повышении потолка государственного долга страны. Об этом сообщается на сайте Белого дома, передает Day.Az.

Как говорится в пресс-релизе, закон о финансовой ответственности от 2023 года, подписанный президентом, приостанавливает действие лимита госдолга до 1 января 2025 года и увеличивает лимит со 2 января 2025 года для выполнения обязательств, выпущенных в период приостановки.

Кроме того, закон устанавливает новые дискреционные лимиты расходов, расширяет требования к работе по отдельным федеральным программам, изменяет процессы экологической экспертизы, отменяет приостановку выплат по федеральным студенческим кредитам и другие меры.