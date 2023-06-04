Кадры с места, где сломался танкер в Суэцком канале

Движение судов по Суэцкому каналу, где сломался следующий из России в Китай нефтяной танкер, восстановлено. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Associated Press.

Напомним, что 4 июня на участке канала Средиземное - Красное море, считающемся самым узким, потерял ход танкер SEAVIGOUR. Следом за ним встали еще восемь судов.

К месту поломки танкера были направлены три буксира из Египта, которые оттащили SEAVIGOUR в более широкую часть Суэцкого канала, восстановив тем самым движение. Теперь танкеру предстоит ремонт.