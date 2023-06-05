Турция и Армения готовы на переговоры без предусловий?
В повестке по нормализации нет также вопроса признания и осуждения так называемого "геноцида" армян.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, Турция не выдвигала никаких предусловий по армяно-турецкому урегулированию в ходе процесса нормализации отношений между странами.
Об этом министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил в парламенте, во время обсуждения отчета об исполнении государственного бюджета на 2022 год.
"Обе стороны неоднократно заявляли, что предусловий нет, и цель - окончательное урегулирование отношений", - сказал Мирзоян.
Ранее мы писали о том, что Азербайджан и Турция призывают Армению к миру и стабильности на Южном Кавказе.
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