Турция и Армения готовы на переговоры без предусловий?

В повестке по нормализации нет также вопроса признания и осуждения так называемого "геноцида" армян.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, Турция не выдвигала никаких предусловий по армяно-турецкому урегулированию в ходе процесса нормализации отношений между странами.

Об этом министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил в парламенте, во время обсуждения отчета об исполнении государственного бюджета на 2022 год.

"Обе стороны неоднократно заявляли, что предусловий нет, и цель - окончательное урегулирование отношений", - сказал Мирзоян.

Ранее мы писали о том, что Азербайджан и Турция призывают Армению к миру и стабильности на Южном Кавказе.