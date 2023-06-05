Назревает дипломатический скандал между Францией и Ливаном

Франция намерена потребовать лишения дипломатического иммунитета посла Ливана в Париже Рами Адвана в связи с расследованием в его отношении по делу о совершении насильственных действий. Об этом сообщило в понедельник Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на дипломатический источник, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС,

Отвечая на вопрос о возможности лишения дипломатического иммунитета ливанского посла, источник сказал, что "шаги в этом направлении будут предприняты в течение дня".

Как отмечает радиостанция RFI, в 2020 году во французскую полицию поступила жалоба от 31-летней бывшей сотрудницы ливанского посольства, обвинившей Адвана в насильственных действиях. С аналогичными обвинениями выступила другая женщина, проходившая в дипломатическом ведомстве стажировку в 2018 году.

Сам посол категорически отвергает обвинения. По словам его адвоката Карима Белуни, "речь шла о романтических связях, которые сопровождались спорами и разрывами отношений". "Мой клиент оспаривает все обвинения в нападении любого характера - словесного, морального, сексуального", - сказал он.

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