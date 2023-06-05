НАТО удвоила контингент в Восточной Европе

Страны НАТО вдвое увеличили военное присутствие на восточном фланге вблизи границы с Россией с 2021 года, однако до сих пор испытывают проблемы с мобильностью войск. Об этом в понедельник сообщила газета The Washington Post со ссылкой на чиновников альянса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам официального представителя НАТО Оаны Лунгеску, в настоящее время численность контингента альянса, развернутого в Восточной Европе, достигает 10 тыс. солдат, в то время как в 2021 году она составляла 5 тыс. человек. Организация также развернула подразделения на территории четырех стран, где ранее не были размещены войска, - Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Кроме того, как сообщила Лунгеску, союзники по НАТО усилили восточный фланг сотнями самолетов и дюжинами кораблей в поддержку стран Балтии, не имеющих собственных истребителей.

Тем не менее, как заявили изданию высокопоставленные чиновники альянса, реструктуризация займет еще много времени, "прежде чем НАТО будет иметь возможность дать отпор России, не потеряв ни сантиметра территории". "Иметь возможность добраться до критически важной точки быстрее русских - единственный критерий, который имеет значение, а мы все еще не можем этого сделать", - отметил бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес. По его словам, мобильность войск НАТО по-прежнему остается проблемой, хотя и улучшилась за последние пять лет. Ходжес подчеркнул, что альянсу не хватает вагонов для перевозки бронетехники, а также мостов и туннелей для ее передвижения. Он также выступил с предложением о создании "военной Шенгенской зоны", которая бы облегчила пересечение европейских границ для военного контингента НАТО.

Ожидается, что обсуждение обновленной структуры подразделений НАТО в Восточной Европе будет стоять на повестке следующего саммита стран альянса. Он пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.