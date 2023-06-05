Частные школы в Британии рекордно подняли цены на обучение

Стоимость обучения в частных школах Великобритании достигла максимума после финансового кризиса 2008 года, пишет The Times, передает Day.Az со ссылкой на ИА Красная Весна.

Исследование показало, что сборы выросли в среднем на 5,6% в 2022 году, что является самым высоким показателем с 2009 года, когда сборы выросли на 5,9% по сравнению с предыдущим годом.

Многие независимые школы заморозили размер платы два года назад во время пандемии, но теперь значительно повысили их. По данным переписи Независимого школьного совета 2023 года, плата была аналогична правительственному уровню инфляции заработной платы.

Это означает, что средний размер оплаты за дневную школу составляет 16 656 фунтов стерлингов, что на 37% больше, чем в среднем в 2013 году, когда она составляла 12 153 фунтов стерлингов, а средняя плата за пансион составляет 39 000 фунтов стерлингов, что на 41% выше, чем в среднем 27 600 фунтов стерлингов десять лет назад.

По данным переписи, почти каждый пятый ученик имеет особые потребности: 18,6% по сравнению с 17,6% в прошлом году, что говорит о том, что все больше родителей обращаются в частный сектор, если они не могут получить достаточную поддержку со стороны государственных школ и советов. Наиболее распространенными являются определенные трудности в обучении, включая такие состояния, как дислексия или диспраксия.

Только восемь школ в Великобритании остаются школами-интернатами. Сократилось и количество раздельных школ. Перепись сообщает о 159 школах для девочек и 106 школах для мальчиков, которые не принимают детей противоположного пола старше ясельного возраста, по сравнению со 160 и 110 соответственно годом ранее.

В предисловии к отчету Барнаби Ленон, председатель Совета независимых школ и бывший директор школы Харроу, сказал, что частные школы "столкнулись со многими препятствиями после пандемии COVID-19, с экономической неопределенностью, растущими затратами и такими приоритетами, как хорошее психическое здоровье и благополучие".