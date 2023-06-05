МАГАТЭ ответило на критику Израиля

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что работа агентства носит объективный характер и строится на четких стандартах.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, так он прокомментировал критику со стороны Израиля в связи с решением агентства закрыть расследование дела об обогащении урана на одном из иранских ядерных объектов.

"Наша работа носит нейтральный, непредвзятый и технический характер. Мы всегда будем говорить о реальном положении дел", - сказал он журналистам в понедельник.

Гросси отметил, что агентство придерживается четкого перечня стандартов в своей деятельности. Глава МАГАТЭ подчеркнул, что не намерен критиковать страны-члены организации за их мнение по каким-либо вопросам.

Ранее мы писали о том, что МАГАТЭ рапортует об успехах в переговорах с Ираном.