Франция, пенсии, профсоюзы

Французские профсоюзы планируют привлечь во вторник более 500 тыс. сторонников к участию в общенациональном дне действий против повышения пенсионного возраста, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Манифестации и забастовки запланированы в Париже и 250 коммунах страны. Протесты пройдут за два дня до ожидающегося в четверг в парламенте голосования по законопроекту оппозиции об отмене повышения возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет.

Это будет уже 14-й по счету день массовых протестов против правительственного закона, предполагающего повышение пенсионного возраста.

В ходе многомесячной волны демонстраций профсоюзы продемонстрировали решительное неприятие реформы. Один из координаторов общенациональной акции Жерар Ре заявил, что эта реформа наказывает в первую очередь работников с самыми низкими доходами, так как к концу карьеры они не имеют возможности продолжать трудиться по состоянию здоровья.

По словам профсоюзов, намеченные правительством меры также обрекают на еще большую бедность тех, кто уже живет в условиях крайней нужды. "Я призываю всех выйти на улицы", - заявила генеральный секретарь Всеобщей конфедерации труда Софи Бине. Она подчеркнула, что масштабы акции во вторник повлияют на дальнейшую судьбу движения.

В штаб-квартирах профсоюзов ожидают, что марши по всей стране могут собрать от 400 тыс. до 700 тыс. человек. В результате забастовки на железной дороге во вторник не выйдет на линии каждый 10-й поезд. В парижском аэропорту Орли ожидают отмены в этот день около трети всех авиарейсов.

Несмотря на такие нарушения привычной жизни общества, согласно данным опроса, организованного Французским институтом общественного мнения (IFOP), проведение национального дня действий против реформы пользуется поддержкой 57% жителей страны.

Тем не менее в правящем лагере категорически отказываются пойти навстречу забастовщикам и согласиться на пересмотр реформы. Восстановление права выхода на пенсию в 62 года, по подсчетам правительственных экспертов, грозило бы казне дополнительными расходами в размере €15 млрд в условиях, когда долги государства уже сейчас являются рекордно высокими.