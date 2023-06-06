Пашинян создает в Армении иллюзию демократии

Представители внепарламентских сил, с которыми премьер-министр Армении Никол Пашинян периодически проводит встречи, недовольны форматом и считают их бессмысленным.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в частности, политические деятели недовольны тем, что глава кабмина не прислушивается к их предложениям и не считается с их мнением. По этой причине большинство из них не хотят больше участвовать во встречах с Пашиняном.

Газета добавляет, что подобные обсуждения необходимы Пашиняну для создания в Армении видимости демократии.

Ранее мы писали о том, что армянские журналисты сталкиваются с давлением.