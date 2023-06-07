Всемирный банк улучшил прогноз по Турции
Всемирный банк (ВБ) повысил прогноз роста экономики Турции c 2,7 до 3,2 процентов в 2023 году. Об этом свидетельствуют данные июньского отчета Всемирного банка "Глобальные экономические перспективы".
Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, в отчете прогнозируется, что турецкая экономика вырастет на 3,2 процента в текущем году, на 4,3 процента - в 2024 году и на 4,1 процента - в 2025 году.
В своем январском отчете Всемирный банк прогнозировал, что экономика Турции вырастет на 2,7 процента в 2023 году и на 4 процента - в 2024 году.
В банке напомнили, что Турцию в начале февраля потрясли два мощных землетрясения, прямые потери от которых оцениваются в 4 процента ВВП 2021 года.
Материальные затраты, связанные со спасением и восстановлением, могут быть вдвое выше, отметили во Всемирном банке.
При этом в банке прогнозируют, что поддержку восстановлению окажет вклад инвестиций.
Кроме того, в отчете привлекли внимание к неопределенности развития макроэкономической политики на фоне высокой инфляции.
Однако вопреки всем этим препятствиям, Турция продолжала вносить значительный вклад в рост региона Европы и Центральной Азии, а ее экономика оставалась устойчивой в первом квартале 2023 года, говорится в отчете.
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