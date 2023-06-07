https://news.day.az/world/1571198.html Мадуро доволен результатами визита в Турцию
Мадуро доволен результатами визита в Турцию
Президент Венесуэлы Николас Мадуро высоко оценил результаты визитов в Турцию и Саудовскую Аравию и заявил, что они помогли установить связи в стратегических отраслях, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Наша международная повестка дня в дружественных Турции и Саудовской Аравии была полностью успешной и позволила установить прочные мосты взаимной помощи и обмена в стратегических отраслях. Мы тверды в союзе и сотрудничестве в новом мире", - написал Мадуро во вторник на своей странице в Twitter.
В рамках визита Мадуро принял участие в инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана.
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