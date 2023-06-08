Турецкую экономику ждет рост

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) повысила прогноз роста мировой экономики на текущий год с 2,6 процента до 2,7 процента, а оценки роста экономики Турции с 2,8 процента до 3,6 процента.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом говорится в докладе ОЭСР, содержащем прогнозы на 2023 и 2024 гг.

ОЭСР прогнозирует, что внутренний спрос по-прежнему будет основным рычагом экономического роста Турции. Прогноз роста экономики Турции на 2024 год также снижен с 3,8 процента до 3,7 процента.

В отчете прогнозируется, что инфляция в Турции в 2023 году составит 44,8 процента, в 2024 году - 40,8 процента, а уровень безработицы составит 10 процентов в этом году и 9,9 процента в следующем.