В Швейцарии одобрили закон, разрешающий реэкспорт оружия

Совет кантонов (верхняя палата парламента) Швейцарии одобрил поправку к закону, позволяющую реэкспортировать вооружение в страны, в которых идут военные конфликты. Об этом говорится в заявлении на сайте верхней палаты швейцарского парламента, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

За проголосовали 22 парламентария, против - 17, четверо воздержались. При этом депутатам еще предстоит проголосовать.

"Странам, покупающим швейцарскую военную технику, должно быть разрешено на определенных условиях реэкспортировать ее в страны, вовлеченные в вооруженные конфликты", - говорится в документе.

2 июня сообщалось, что нижняя палата парламента Швейцарии отказалась принять соответствующую поправку. Теперь она должна снова рассмотреть данный вопрос. Против инициативы проголосовали 98 депутатов Национального совета, за - 75.