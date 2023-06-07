Избран председатель Великого Национального собрания Турции

Нуман Куртулмуш, заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Турции (AK Parti), избран председателем Великого Национального собрания Турции.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом стало известно по итогам голосования в Великом Национальном собрании Турции.

Отметим, что правящая Партия справедливости и развития и Партия националистического движения выдвинули на этот пост Нумана Куртулмуша, Республиканская народная партия - Текина Бингеля, "İyi Parti" - Джихана Пачаджи, партия DEVA - Мустафу Енероглу, партия "Геледжек" - Серапа Язычы Озбуда.

Ранее пост председателя ВНСТ занимал Мустафа Шентоп.