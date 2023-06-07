https://news.day.az/world/1571449.html Избран председатель Великого Национального собрания Турции
Избран председатель Великого Национального собрания Турции
Нуман Куртулмуш, заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Турции (AK Parti), избран председателем Великого Национального собрания Турции.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом стало известно по итогам голосования в Великом Национальном собрании Турции.
Отметим, что правящая Партия справедливости и развития и Партия националистического движения выдвинули на этот пост Нумана Куртулмуша, Республиканская народная партия - Текина Бингеля, "İyi Parti" - Джихана Пачаджи, партия DEVA - Мустафу Енероглу, партия "Геледжек" - Серапа Язычы Озбуда.
Ранее пост председателя ВНСТ занимал Мустафа Шентоп.
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