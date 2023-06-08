Грузия ставит целью развитие энергетики в стране

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с вице-президентом, международным директором французской энергетической компании EDF Беатрис Бюффон.

Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, на встрече в Администрации правительства говорилось о надежной и благоприятной бизнес-среде в Грузии, и в этом разрезе обсудили потенциал страны в энергетическом секторе.



Премьер-министр обратил внимание на конкретные шаги, предпринятые для развития энергетической отрасли.



Представитель EDF выразила готовность инвестировать в возобновляемые источники энергии в Грузии, в основном в гидроэлектростанции, а также проявила интерес к ветровым и солнечным проектам.



Ираклий Гарибашвили подтвердил Беатрис Бюффон готовность правительства Грузии сотрудничать с французской энергетической компанией.

Ранее мы писали о том, что Грузия может в скором времени получить статус кандидата в члены ЕС.