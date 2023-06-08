Турция увеличивает добычу нефти

Благодаря открытию новых месторождений суточная добыча нефти турецкой государственной нефтяной компании TPAO превысила 70 тыс. баррелей, передает Day.Az со ссылкой на компанию.

"Суточная добыча нефти достигла 70 076 баррелей. Благодаря новым открытиям мы превзошли самый высокий суточный уровень добычи внутри страны за последние 32 года", - говорится в сообщении госкорпорации в Twitter.

TPAO также проделывает уверенные шаги для достижения цели по суточной добыче нефти на уровне 90 тыс. баррелей к концу 2023 года в соответствии с видением о независимости Турции в области энергетики, отметили в компании.

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