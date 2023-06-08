https://news.day.az/world/1571782.html Переговоры глав МИД Турции и Украины
Переговоры глав МИД Турции и Украины
Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и его украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
Как передает Day.Az, об этом сообщает МИД Турции.
"Сегодня министр иностранных дел Хакан Фидан провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. В ходе разговора Дмитрий Кулеба поздравил Хакана Фидана с новым назначением и пригласил его посетить Украину", - сообщили в МИД Турции.
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