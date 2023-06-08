Переговоры глав МИД Турции и Украины

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и его украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Как передает Day.Az, об этом сообщает МИД Турции.

"Сегодня министр иностранных дел Хакан Фидан провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. В ходе разговора Дмитрий Кулеба поздравил Хакана Фидана с новым назначением и пригласил его посетить Украину", - сообщили в МИД Турции.