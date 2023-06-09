Турция примет представителей ООН, ЕС и Великобритании

Региональные консультации с участием ООН, ряда стран ЕС и Великобритании пройдут в пятницу в Стамбуле.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"Региональные консультации с участием высокопоставленных чиновников из Франции, ФРГ, Италии, Испании, Великобритании, ЕС и ООН состоятся сегодня в Стамбуле", - сообщили СМИ в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Турецкая сторона будет представлена замглавы МИД Турции Бураком Акчапаром. Планируется обсудить "региональные и глобальные проблемы".

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