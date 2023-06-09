https://news.day.az/world/1571919.html Состоится встреча министров обороны НАТО
Состоится встреча министров обороны НАТО
Состоится встреча министров обороны НАТО.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространила пресс-служба НАТО.
Сообщается, что министры обороны союзников по НАТО встретятся 15-16 июня в Брюсселе.
В рамках встречи 15 июня пройдут заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины и Комиссии Украина-НАТО. 15 июня также состоятся сессии по оборонной промышленности стран-союзников.
16 июня состоится совместное заседание Североатлантического совета и Швеции. В тот же день в рамках НАТО состоится заседание Группы ядерного планирования.
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