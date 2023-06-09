Состоится встреча министров обороны НАТО.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространила пресс-служба НАТО.

Сообщается, что министры обороны союзников по НАТО встретятся 15-16 июня в Брюсселе.

В рамках встречи 15 июня пройдут заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины и Комиссии Украина-НАТО. 15 июня также состоятся сессии по оборонной промышленности стран-союзников.

16 июня состоится совместное заседание Североатлантического совета и Швеции. В тот же день в рамках НАТО состоится заседание Группы ядерного планирования.