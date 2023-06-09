Россия, Узбекистан и Казахстан продолжают обсуждение газового союза

Россия, Узбекистан и Казахстан продолжают обсуждать идею создания "тройственного газового союза", сейчас идут двусторонние переговоры. Об этом журналистам сказал министр энергетики Николай Шульгинов в кулуарах Евразийского конгресса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Обсуждение этой инициативы продолжается на двусторонних треках. Проработка ведется в том числе на основе двух дорожных карт, подписанных "Газпромом" с партнерами Казахстана и Узбекистана в начале года", - сказал он.

В ноябре 2022 года Россия предложила Узбекистану и Казахстану создать "тройственный газовый союз" для координации коммерческих интересов трех стран в этой сфере. В январе 2023 года министерства энергетики Узбекистана и Казахстана подписали с "Газпромом" план сотрудничества.