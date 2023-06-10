На аукционе продан самый большой в мире рубин

Самый дорогой рубин в мире продан на аукционе Sotheby's за $34,8 млн.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, драгоценный камень известен как Estrela de Fura, что в переводе с португальского означает Звезда Фура. Весит он больше 55 карат. Рубин обнаружили в Мозамбике, и до обработки масса была 101 карат. Эксперты назвали находку исключительным сокровищем природы. Предыдущий рекорд был у рубина "Восход Солнца", проданного в Женеве за $30,3 млн.