Стамбул сохраняет экономическое лидерство в Турции

Промышленность играет ведущую роль в экспорте компаний, осуществляющих свою деятельность в Стамбуле. Продукция промышленных предприятий занимает значимое место в экспорте Стамбула, который в свою очередь вносит ведущую роль в экспорт Турции. Кроме того, Стамбул играет ключевую роль в плане доставки продукции промышленных компаний по всему миру.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, Ассамблея экспортеров Турции (TIM) отмечает, что объем турецкого экспорта в мае текущего года вырос на 14,4 процента по сравнению с тем же периодом 2022 года - до 21 млрд 651 млн долларов.

При этом объем экспорта стамбульских компаний в мае увеличился на 9 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года - до 8 млрд 109 млн долларов.

Далее следует Коджаэли с 1 млрд 437 млн долларов, Бурса - 1 млрд 435 млн долларов, Измир - 1 млрд 299 млн долларов и Анкара - 1 млрд 63 млн долларов.

Кроме того, за отчетный период мегаполис стал лидером по темпам наращивания экспорта среди турецких провинций - на 667 млн ​​106 тыс. долларов. Далее следуют Анкара с 288 млн 599 тыс. долларов, Измир - 256 млн 929 тыс. долларов, Бурса - 256 млн 869 тыс. долларов и Сакарья -148 млн 313 тыс. долларов.

При этом объем экспорта из Сакарьи в мае составил 501 млн 403 тыс. долларов.

6 млрд 906 млн долларов из 8 млрд 109 млн долларов экспорта, осуществленного в мае текущего года из Стамбула, приходится на экспорт промышленных товаров.

Экспорт промышленной продукции из Стамбула в мае вырос на 7,1 процента по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

В целом на долю экспорта промышленной продукции Стамбула приходится 44,8 процента от общего объема зарубежных продаж.

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