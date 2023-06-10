Экспорт турецкой мебельной продукции растет

Экспорт мебельной, бумажной и лесной продукции из Турции в январе-мае текущего года составил 3,3 млрд долларов, что соответствует аналогичным показателям за тот же период прошлого года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, такие данные приводит Ассамблея экспортеров Турции (TİM).

По состоянию на конец мая, экспорт Турции за 12 месяцев составил 254,4 млрд долларов. За январь-май этот показатель составил 102,5 млрд долларов, а экспорт мебельной, бумажной и лесной продукции из Турции в январе-мае составил 3 млрд 318 млн долларов.

За первые пять месяцев текущего года импортерами указанной продукции турецкого производства стали 202 страны мира.

Объем экспорта мебельной, бумажной и лесной продукции из Турции в восемь стран превысил 100 млн долларов, в 129 стран - миллион долларов.

Основным импортером при этом стал Ирак. В январе-мае в эту страну из Турции поступило мебельной, бумажной и лесной продукции на сумму 401 млн долларов, экспорт вырос на 1,5 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В ТОП-10 стран-импортеров также вошли Израиль (172,7 млн долларов), Великобритания (169 млн долларов), Германия (147,1 млн долларов), Иран (131 млн долларов), Ливия (120,4 млн долларов), США (116 млн долларов), Франция (104,7 млн долларов), Марокко (99,5 млн долларов), Россия -97,7 млн долларов).

Ранее представители сектора заявляли, что нацелены на объем экспорта более 10 млрд долларов по итогам года.

Ранее мы писали о том, что турецкий экспорт бьет рекорды.