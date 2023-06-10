https://news.day.az/world/1572239.html Стрельба в Сан-Франциско, есть пострадавшие - ВИДЕО
Стрельба в Сан-Франциско, есть пострадавшие - ВИДЕО
Девять человек получили ранения в результате стрельбы в Сан-Франциско. Об этом сообщили в аккаунте местной полиции в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
До этого правоохранители размещали сообщение об инциденте и призывали избегать район происшествия между 24-й улицей и Трит-авеню.
"Девять человек пострадали от стрельбы", - отмечается в сообщении.
Как следует из заявления, жизни людей ничто не угрожает. Подробностей о том, что послужило причиной конфликта и был ли задержан нападавший, не приводится.
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