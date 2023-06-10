Стрельба в Сан-Франциско, есть пострадавшие

Девять человек получили ранения в результате стрельбы в Сан-Франциско. Об этом сообщили в аккаунте местной полиции в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

До этого правоохранители размещали сообщение об инциденте и призывали избегать район происшествия между 24-й улицей и Трит-авеню.

"Девять человек пострадали от стрельбы", - отмечается в сообщении.

Как следует из заявления, жизни людей ничто не угрожает. Подробностей о том, что послужило причиной конфликта и был ли задержан нападавший, не приводится.