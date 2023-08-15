Брюссель может вынести решение по европейскому будущему Грузии уже осенью

Брюссель может рекомендовать предоставить Грузии статус кандидата на вступление в Евросоюз уже этой осенью.

Как сообщает Day.Az, об этом "Известиям" рассказал официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

По его словам, для получения статуса Тбилиси должен соответствовать всем требованиям ЕС.

"Европейская комиссия представит оценку выполнения Грузией этих приоритетов и рекомендацию, предоставлять ли Грузии статус кандидата, этой осенью", - заявил Стано.

Грузия официально подала заявку на членство в ЕС по ускоренной процедуре 3 марта 2022 года.

23 июня Евросовет сообщил, что руководители стран ЕС решили признать европейскую перспективу Грузии и предоставить ей статус кандидата сразу же после выполнения 12 "приоритетов".

Ранее мы писали о том, что Грузия подтверждает свою приверженность мирному восстановлению территориальной целостности.