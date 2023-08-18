https://news.day.az/world/1590707.html Беспилотник ВВС США заметили в районе Сочи
Беспилотник ВВС США заметили в районе Сочи
Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВВС США был зафиксирован над Черным морем.
Как сообщает Day.Az, об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.
По информации ресурса, беспилотник с позывным FORTE10 вылетел с военно-морской базы НАТО Сигонелла, расположенной на острове Сицилия. В настоящее время он курсирует вдоль побережья Крыма и Краснодарского края на высоте 15-16 километров со средней скоростью 980 километров в час.
По данным Flightradar, дрон приближался на расстояние примерно 180 км от Севастополя и на 100 километров от Сочи.
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