Беспилотник ВВС США заметили в районе Сочи

Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВВС США был зафиксирован над Черным морем.

Как сообщает Day.Az, об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

По информации ресурса, беспилотник с позывным FORTE10 вылетел с военно-морской базы НАТО Сигонелла, расположенной на острове Сицилия. В настоящее время он курсирует вдоль побережья Крыма и Краснодарского края на высоте 15-16 километров со средней скоростью 980 километров в час.

По данным Flightradar, дрон приближался на расстояние примерно 180 км от Севастополя и на 100 километров от Сочи.