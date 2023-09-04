Переговоры Эрдогана и Путина завершились

Российско-турецкие переговоры завершились в Сочи. В общей сложности лидеры двух стран Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган общались три часа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Встреча началась с краткого неформального приветствия, когда российский лидер пригласил своего гостя заезжать в Сочи не только по делам, но и на отдых. Затем президенты продолжили общение уже за столом переговоров.

В число участников встречи, которая прошла в Зеленом зале корпуса "Империал" сочинского санатория "Русь", вошли министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Яшар Гюлер, главы внешнеполитических ведомств Сергей Лавров и Хакан Фидан. Также в переговорах в расширенном составе с российской стороны приняли участие вице-премьер Александр Новак, заместитель руководителя Администрации главы государства - пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощники Путина Максим Орешкин и Юрий Ушаков, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и глава Росатома Алексей Лихачев.

В расширенном формате стороны, помимо вопросов двусторонней повестки дня, обсудили и тему возобновления зерновой сделки. "Я знаю, что вы намерены поднять вопросы о зерновой сделке. Мы открыты для переговоров по этому вопросу", - сказал Путин Эрдогану, открывая переговоры. Беседа с участием делегаций продлилась около полутора часов.

Завершающим этапом стал рабочий обед, где Путин и Эрдоган получили возможность пообщаться тет-а-тет.

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