На юге Франции ввели красный уровень опасности

Самый высокий, красный уровень опасности ввели во французском департаменте на юге страны Эро в связи с угрозой наводнений из-за надвигающихся проливных дождей. Об этом сообщает в соцсети X французская метеорологическая служба "Метео-Франс".

Метеослужба опубликовала инфографическую карту, на которой видно, что в департаменте Эро объявлен красный уровень опасности.

Кроме того, соседним департаментам к северу был присвоен оранжевый уровень опасности из-за возможных паводков. Также в трех департаментах к востоку ожидаются сильные грозы.

Власти Эро призывали жителей остаться дома, не спускаться в подвалы и не эвакуироваться до особых распоряжений.