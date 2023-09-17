Макрон обсудил с Джорджей Мелони критическую ситуацию с мигрантами

Президент Франции Эмманюэль Макрон обсудил с премьер-министром Италии Джорджей Мелони ситуацию с наплывом нелегальных мигрантов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал LCI со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

Президент "выразил солидарность" с Италией и пообещал, что глава МВД Франции Жеральд Дарманен в "ближайшие дни" отправится в Рим, чтобы обсудить ситуацию со своим итальянским коллегой, приводит телеканал выдержку из заявления. Макрон и Мелони сошлись во мнении о "необходимости гуманного решения этой проблемы и укрепления сотрудничества на европейском уровне", добавили в Елисейском дворце.

Стороны обсудили "совместные действия, которые могут быть предприняты в Центральном Средиземноморье". В частности, это "предотвращение выезда мигрантов из стран происхождения и транзита, а также действия, которые должны быть предприняты в Европе в рамках миграционного пакта для противодействия нелегальным миграционным потокам в долгосрочной перспективе", уточняется в заявлении.

15 и 16 сентября главы МВД Франции Дарманен, Италии Маттео Пьянтедози и Германии Нэнси Фезер дважды проводили переговоры в связи с ухудшением миграционной обстановки на итальянском острове Лампедуза. Французские власти ужесточили контроль на границе с Италией, направив туда беспилотники и дополнительные силы жандармерии и пограничной полиции.

На острове Лампедуза сложилась критическая ситуация после прибытия за два дня более 6 тыс. нелегалов. С начала года до середины августа на берегах Италии высадились более 120 тыс. мигрантов. Это рекордно высокий показатель за последние годы. Во многом наплыву способствует нестабильная ситуация в Ливии и Тунисе. Многие мигранты стремятся в дальнейшем перебраться из Италии в другие европейские страны, но все обязательства по приему ложатся на страну прибытия.