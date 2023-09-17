Завершился визит Ким Чен Ына в Россию

Председатель Государственных дел КНДР, генеральный секретарь ЦК Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын выехал в поезде со станции Артем-Приморский-1 в Приморском крае в сторону границы.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространило ТАСС.

На перроне его провожали рота почетного караула Восточного военного округа и военный оркестр штаба Тихоокеанского флота. Поезд Ким Чен Ына направился в сторону пограничного пункта Хасан. Расстояние от станции Артем-Приморский-1 - около 250 км.