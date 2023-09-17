https://news.day.az/world/1598592.html Завершился визит Ким Чен Ына в Россию
Завершился визит Ким Чен Ына в Россию
Председатель Государственных дел КНДР, генеральный секретарь ЦК Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын выехал в поезде со станции Артем-Приморский-1 в Приморском крае в сторону границы.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространило ТАСС.
На перроне его провожали рота почетного караула Восточного военного округа и военный оркестр штаба Тихоокеанского флота. Поезд Ким Чен Ына направился в сторону пограничного пункта Хасан. Расстояние от станции Артем-Приморский-1 - около 250 км.
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