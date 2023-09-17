https://news.day.az/world/1598658.html Войны в Беларуси не будет - Лукашенко
Войны в Беларуси не будет - Лукашенко
Войны на территории Беларуси в современных условиях не будет, но при необходимости народ будет до последнего человека защищать свою землю.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.
Президент выразил уверенность в том, что в случае необходимости беларусы как один станут на защиту родной земли.
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