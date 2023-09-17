Войны в Беларуси не будет

Войны на территории Беларуси в современных условиях не будет, но при необходимости народ будет до последнего человека защищать свою землю.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Президент выразил уверенность в том, что в случае необходимости беларусы как один станут на защиту родной земли.