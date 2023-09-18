https://news.day.az/world/1598740.html Глава МИД Китая едет в Россию
Глава МИД Китая едет в Россию
В понедельник министр иностранных дел Китая Ван И начинает четырехдневный визит в Россию.
Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, на повестке дня переговоры о стратегической безопасности.
Министерство иностранных дел Китая объявило о визите рано в понедельник. Он продлится до четверга.
По данным министерства, Вана пригласил председатель Совета безопасности России Николай Патрушев. Речь идет о 18-м раунде консультаций по стратегической безопасности между двумя странами.
Ожидается, что китайский министр встретится с Лавровым для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества.
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