Глава МИД Китая едет в Россию

В понедельник министр иностранных дел Китая Ван И начинает четырехдневный визит в Россию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, на повестке дня переговоры о стратегической безопасности.

Министерство иностранных дел Китая объявило о визите рано в понедельник. Он продлится до четверга.

По данным министерства, Вана пригласил председатель Совета безопасности России Николай Патрушев. Речь идет о 18-м раунде консультаций по стратегической безопасности между двумя странами.

Ожидается, что китайский министр встретится с Лавровым для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества.