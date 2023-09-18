Житель Дагестана похудел на 10 кг за 2,5 часа и побил мировой рекорд

В Республике Дагестан мужчина побил мировой рекорд, похудев на 10 килограммов за 2,5 часа во время пробежки. Об этом сообщает РГВК "Дагестан".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по данным источника, 69-летний житель села Муги Акушинского района принял участие в Забеге Атлетика на 21 километр. В ходе пробежки мужчина потерял в весе около 10 килограммов - такое быстрое похудение зафиксировали впервые.

Мужчина не первый раз теряет вес за считанные часы. По его словам, в предыдущий раз ему удалось похудеть на 9,3 килограмма за 5 часов.

Многие пытались повторить подобное, но ни у кого не получалось, отмечает россиянин. Многие даже попадали в больницу после экспериментов с экстремально быстрой потерей веса.