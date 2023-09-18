Фидан обсудил с нидерландской коллегой двусторонние отношения

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел встречу с нидерландской коллегой Ханке Брёйнс Слот, говорится в сообщении МИД Турции, передает Day.Az.

Согласно информации, встреча состоялась в рамках Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке, где глава МИД Турции сопровождает президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

В ходе встречи обсуждались двусторонние отношения, расширение НАТО, последние события в Украине и нападки на Священный Коран в Нидерландах.