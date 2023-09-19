У берегов Японии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано у побережья Японии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр находился в 21 км к северо-востоку от города Исиномаки, где проживают 117 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 55 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.