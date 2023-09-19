https://news.day.az/world/1599019.html У берегов Японии произошло землетрясение
У берегов Японии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано у побережья Японии.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр находился в 21 км к северо-востоку от города Исиномаки, где проживают 117 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 55 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.
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