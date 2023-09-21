Неизвестные обстреляли здание посольства США в Ливане

Неизвестные преступники обстреляли здание посольства США в Ливане из внедорожника Nissan Pathfinder, огонь велся из автомата. Об этом сообщил ТАСС источник в службе безопасности Ливана, передает Day.Az.

"Находившиеся в джипе дали автоматную очередь в сторону здания дипмиссии в районе Авкар и затем продолжили движение по шоссе, - отметил собеседник агентства. - В результате поврежден один военный автомобиль охраны, стоявший на улице у ограды. Пострадавших среди сотрудников нет".

Ранее представитель посольства США в Ливане заявил агентству Reuters, что в 22:37 по местному времени поступило сообщение о стрельбе около входа в здание. Он отметил, что пострадавших среди персонала нет, а дипмиссия находится в тесном контакте с ливанскими правоохранительными органами.

В 2008 году на эстакаде в районе морского порта Бейрута был совершен теракт против автомобиля, принадлежащего американской дипмиссии. Получили ранения водитель и служащий посольства из числа ливанцев, которые находились в бронированном джипе. Бомбу в заминированной машине, стоявшей на обочине, привели в действие с помощью дистанционного пульта. Нападение было предпринято в период ближневосточного турне президента США Джорджа Буша.

Американское посольство расположено в бейрутском пригороде Авкар. В 1983 году бывшее здание дипмиссии на столичной набережной Айн-эль-Мрайсе было взорвано, погибло 63 человека, из них 17 американцев.

В том же году террористы атаковали штаб морских пехотинцев в Хальде, рядом с международным аэропортом Бейрута. Грузовик, начиненный взрывчаткой, прорвался через ограждения к военным казармам. В результате погиб 241 пехотинец. Многонациональные силы, костяк которых составляли американские войска, были вскоре выведены из Бейрута.