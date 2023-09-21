https://news.day.az/world/1599844.html В Армении избили депутата средь бела дня - ВИДЕО
В Армении избили депутата средь бела дня - ВИДЕО
После вчерашних событий разръяренная толпа начала искать виновных и под горячую руку толпы попал депутат Овик Агазарян.
Как передает Day.Az, соответствующие кадры появились в местных Телеграм-каналах.
На видео видно, что озлобленная толпа предъявляет депутату претензии и использует против него физическое насилие.
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